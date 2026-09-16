Το φυσικό αέριο πάνω από τα 81 ευρώ, σε επίπεδα 2022 – Ανησυχεί η Ευρώπη για τον εφοδιασμό ενόψει χειμώνα

Σε ανοδική τροχιά κινείται το φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, μετά από μια μικρή «διόρθωση», καθώς οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό ενόψει χειμώνα στην Ευρώπη παραμένουν.

Τα συμβόλαια του φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 81 ευρώ ανά MWh στις συναλλαγές της Τετάρτης (16.9.2026) πλησιάζοντας ξανά τα υψηλά επίπεδα του 2022, με την αυξημένη ζήτηση ενόψει χειμώνα να ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

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Η αγορά παρακολουθεί τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να καθιστούν τα Στενά του Ορμούζ -σε μεγάλο βαθμό- απροσπέλαστα για την εμπορική ναυτιλία, περιορίζοντας δραστικά τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ και μειώνοντας τις προμήθειες προς την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου είναι γεμάτες σε ποσοστό περίπου 68%, παραμένοντας κάτω από τον εποχικό μέσο όρο, σε μια χρονική στιγμή που τα αποθέματα θα έπρεπε κανονικά να πλησιάζουν τη μέγιστη χωρητικότητά τους.

Τους φόβους για την ασφάλεια του εφοδιασμού ενίσχυσε ο Γιούκιο Κάνι, Διευθύνων Σύμβουλος της JERA Global, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπαωνία κι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Προειδοποίησε ότι τα χαμηλά αποθέματα καθιστούν την Ευρώπη ευάλωτη σε παρατεταμένες διαταραχές και στον έντονο ανταγωνισμό για φορτία LNG. Παράλληλα, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε νορβηγικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου μειώνουν προσωρινά τις ροές μέσω αγωγών προς την Ευρώπη, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα προμηθειών βραχυπρόθεσμα.