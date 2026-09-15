Wall Street: Τα ομόλογα χτύπησαν «καμπανάκι» στις μετοχές – Στο 5% η απόδοση του 10ετούς λίγο πριν τη Fed

Σε αρνητικό έδαφος έκλεισε την Τρίτη (15.9.2026) η Wall Street, καθώς το νέο sell-off στα ομόλογα ανεβάζει τις αποδόσεις σε επίπεδα που η αγορά είχε να δει σχεδόν δύο δεκαετίες.

Την ώρα που οι επενδυτές της Wall Street περιμένουν την αυριανή απόφαση της Fed για τα επιτόκια, η αγορά ομολόγων παγκοσμίως παρουσιάζει σημάδια μαζικού ξεπουλήματος, με το κόστος του χρέους να εκτοξεύεται.

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Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε κατά περίπου 328 μονάδες ή 0,63%, ενώ S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν απώλειες της τάξης του 0,45% και 0,78%, αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο της προσοχής στη Wall Street βρέθηκαν, ωστόσο, τα ομόλογα. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς Treasury έφτασε ενδοσυνεδριακά στο 5,041%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, προτού υποχωρήσει ελαφρώς προς το 5%, παραμένοντας αυξημένη κατά περισσότερες από 4 μονάδες βάσης.

Η άνοδος των αποδόσεων σημαίνει αντίστοιχη πτώση των τιμών των ομολόγων και έρχεται να προσθέσει ακόμη μία πηγή πίεσης στις μετοχές. Οι αγορές κρατικού χρέους διεθνώς βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες σε κλοιό πωλήσεων, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν θα κρατήσει τον πληθωρισμό ψηλά και θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να ακολουθήσουν πιο «σκληρή» νομισματική πολιτική.

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Στο ίδιο σκηνικό προστίθεται το πετρέλαιο. Μετά το κλείσιμο βασικού σαουδαραβικού αγωγού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, το Brent έκλεισε πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI πάνω από τα 101 δολάρια.

Οι ανατιμητικές πιέσεις συνεχίστηκαν και την Τρίτη, με τα συμβόλαια Νοεμβρίου του Brent να ενισχύονται περίπου 1%, πάνω από τα 107 δολάρια, και το WTI να κινείται επίσης 1% υψηλότερα, πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι.

Το τρίπτυχο πετρέλαιο, ομόλογα και επιτόκια στρέφει πλέον όλα τα βλέμματα στη Fed. Η αγορά των futures αποτιμά περίπου 90% πιθανότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, από το σημερινό εύρος 3,5% – 3,75%, μια κίνηση που μπορεί να έχει επιπτώσεις πολύ πέρα από τη Wall Street και την αμερικανική οικονομία.

Τις απώλειες των S&P 500 και Nasdaq περιορίζουν, πάντως, οι μετοχές τεχνολογίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Nvidia και Micron Technology ενισχύονται περίπου 1%, ενώ AMD και Intel κερδίζουν πάνω από 2%, ανακάμπτοντας μετά τις πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης.