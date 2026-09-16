Πετρέλαιο: Στα 108 δολάρια το Brent – Τα αυξημένα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ ανέκοψαν το ανοδικό σερί

Ελαφρώς πτωτικά κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές απομακρυνόμενες από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς, παρά τις διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, στοιχεία του κλάδου έδειξαν απροσδόκητη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κινείται στην περιοχή των 108 δολαρίων το βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (16.9.2026) υποχωρώντας ελαφρώς από τα χθεσινά επίπεδα, μετά τα στοιχεία από τις ΗΠΑ, με τους επενδυτές πάντως να τηρούν επιφυλακτική στάση εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που συντηρούν την αβεβαιότητα.

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Ανάλογη είναι η εικόνα του αμερικανικού αργού που διαπραγματεύεται στα 105 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση, κάτω από 1%, μετά τα στοιχεία του API που έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,14 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, μετά από μείωση 300.000 βαρελιών την μια εβδομάδα νωρίτερα.

Τα στοιχεία διέψευσαν τις προβλέψεις για περαιτέρω μείωση και έδωσαν μια «ανάσα» στην αγορά. Παράλληλα, η φόρτωση πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας παρέμεινε σε αναστολή μετά το κλείσιμο του κρίσιμης σημασίας αγωγού East-West.

Ας σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της λειτουργίας του εν λόγω αγωγού ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Εντωμεταξύ, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας αυτή την εβδομάδα. Στη Λιβύη, η εθνική εταιρεία πετρελαίου ανέστειλε επίσης τη λειτουργία δύο πετρελαιοπηγών και ενός σταθμού άντλησης, εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων.

