Χρηματιστήρια: Επίμονες πιέσεις στην Ευρώπη – «Συγκρατημένοι» οι πωλητές στην Αθήνα

Αρνητικό πρόσημο εμφανίζει ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας (Euronext Athens) από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, καθώς το διεθνές κλίμα αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

Παρά την αρχική ανοδική κίνηση έως τις 2.728 μονάδες, οι πωλητές επικράτησαν γρήγορα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη Τιμών του Euronext Athens χαμηλότερα από τις 2.700 μονάδες, ενώ την ίδια ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επικρατούν πτωτικές τάσεις.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap έχει περιορίσει τις απώλειές του κάτω από 0,5%. Μεγαλύτερες πιέσεις εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο. Στις τραπεζικές μετοχές, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει αυτή την ώρα η Eurobank και η Optima Bank.

Θετικό πρόσημο αυτή την ώρα εμφανίζουν οι μετοχές LAMDA DEVELOPMENT, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 75 εκατ. ευρώ.

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Το κλίμα στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικότερα στις διεθνείς αγορές συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την εκτίναξη της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου πάνω από το 5%, την υψηλή τιμή του Brent και με τις προσδοκίες αύξησης των επιτοκίων από τη Fed. Αντίβαρο για το Euronext Athens αποτελούν οι επικείμενες αναδιαρθρώσεις των διεθνών δεικτών, από τις οποίες η αγορά προσδοκά σημαντικές εισροές κεφαλαίων.

Το κλίμα στην Ευρώπη

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα (15.9.2026), δεχόμενες τις επιπτώσεις από την υποχώρηση των τραπεζικών τίτλων, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου Brent στα 107 δολάρια και των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς έπληξαν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση σχεδόν στο 1% την ίδια στιγμή που τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνται πτωτικά. Το Παρίσι υποχωρεί περίπου κατά 1%, η Φρανκφούρτη κοντά στο 0,8%, το Λονδίνο κατά 1% και το Μιλάνο κατά σχεδόν 1,5%.

Ταυτόχρονα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου, τιμή αναφοράς στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έφθασε σήμερα έως το 5,02%, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007.