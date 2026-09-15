Αντίστροφη μέτρηση για τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας – Ξεκίνησαν τα δελτία στις ΗΠΑ

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή ελαττώνουν περαιτέρω τη διαθεσιμότητα πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα οδηγούν σε μια μακρύτερη διάρκεια της κρίσης.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται στην τρέχουσα συγκυρία ο πλήρης έλεγχος των στενών στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, που εμποδίζουν τώρα με μεγαλύτερη ευκολία τη ροή του σαουδαραβικού πετρελαίου. Οι συναγερμοί στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ηχούν πλέον καθημερινά σε μια πληθώρα περιοχών, στις οποίες χθες προστέθηκε και η ίδια η Μέκκα. Αν και ο πλέον ιερός μουσουλμανικός τόπος δεν απειλήθηκε άμεσα, οι ειδικοί ερμηνεύουν την απειλή ως πιθανώς βαρυσήμαντο μήνυμα για τις μακροχρόνιες βλέψεις των Χούθι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σαουδική Αραβία στέκεται τώρα μόνη της, ανήμπορη να ελέγξει τον εχθρό στα νότια. Παρά τις εκκλήσεις, οι ΗΠΑ και αρκετές αραβικές χώρες της έκλεισαν την πόρτα στο ενδεχόμενο να προσφέρουν στρατιωτική βοήθεια. Το ίδιο έπραξε και η Τουρκία με το Πακιστάν, δηλαδή οι νέοι σύμμαχοί της στο πλαίσιο του «σουνιτικού ΝΑΤΟ».

Στο μεταξύ, η έλλειψη πετρελαίου και καυσίμων στην παγκόσμια αγορά έχει λάβει χειρότερες διαστάσεις μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής-Δύσης του βασιλείου. Στρατιωτικοί αναλυτές και έμποροι πετρελαίου επικαλέστηκαν τις περασμένες ημέρες δορυφορικές εικόνες που δείχνουν ότι η ζημιά δεν περιορίστηκε σε έναν αντλητικό σταθμό, όπως αναφέρθηκε αρχικά, αλλά εκτείνεται και σε άλλους δύο.

Οι σαουδαραβικές αρχές μετέφεραν ότι θα χρειαστεί μια περίοδος τριών εβδομάδων για να επιδιορθωθούν οι ζημιές. Στο μεταξύ, ο αγωγός προβλέπεται να λειτουργήσει ξανά μέσα σε μερικές ημέρες, αλλά με μειωμένη δυναμικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Saudi Aramco διαθέτει στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας αποθέματα ικανά να καλύψουν το έλλειμμα μόνο για μια περίοδο τεσσάρων ημερών με τον αγωγό εντελώς κλειστό. Κατ’ επέκταση, μιλάμε για ένα μικρό “μαξιλάρι” στις εξαγωγές μέσω της συγκεκριμένης οδού. Η όποια έλλειψη προκύψει, θα γίνει αισθητή πολύ σύντομα.

Εκτός της Μέσης Ανατολής, ο πρόεδρος Τραμπ επιχείρησε τη Δευτέρα να ρίξει και πάλι στάχτη στα μάτια της πετρελαϊκής αγοράς. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων, που στην περίπτωση της πρώτης έχουν οδηγήσει σε εκμηδενισμό των εξαγωγών καυσίμων.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει επίσημες τοποθετήσεις που να επαληθεύουν τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου και οι τιμές παραμένουν ψηλά σε αργό πετρέλαιο, βενζίνη και ντίζελ.

Αξίζει να προσθέσουμε ότι τα καύσιμα δεν είναι ο μόνος τομέας που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Στις ίδιες τις ΗΠΑ έγινε γνωστό τις περασμένες ημέρες ότι μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες πολυκαταστημάτων, η Costco, προχωρά σε δελτίο για την πώληση λιπαντικών. Οι πελάτες της θα μπορούν να αγοράζουν έως δύο τεμάχια ανά εβδομάδα.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο λόγος για την έλλειψη έχει να κάνει με τα διϋλιστήρια: Τα περιθώρια κέρδους είναι τόσο μεγάλα στα καύσιμα, ώστε δημιουργείται κίνητρο για μεγιστοποίηση της παραγωγής τους εις βάρος άλλων υποπροϊόντων, όπως τα λιπαντικά.