Χρηματιστήρια: Ανοδική αντίδραση στην Αθήνα – Μείκτες τάσεις στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Euronext Athens), με την αγορά να επανέρχεται κοντά στις 2.600 μονάδες.

Σε αντίθεση με το θετικό κλίμα στο Euronext Athens, μικρή υποχώρηση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρουσιάζονται επιφυλακτικοί παρά την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα, στον απόηχο της απόφασης της κυβέρνησης των ΗΠΑ να προβεί σε αγορές ομολόγων μακρά διάρκειας.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται κοντά στις 2.600 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο λίγο μεγαλύτερη του 0,10%.

Η αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Allwyn, Optima Bank και της Elvalhlacor.

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Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, των ΕΛΠΕ και της Jumbo.

Ανοδικά κινούνται 45 μετοχές, 39 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx καταγράφει πτώση περίπου 0,30%, με τον δείκτη DAX στη Φρανκφόυρτη να είναι αυτός που υποχωρεί περισσότερο από τις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της Ευρώπης, σημειώνοντας πτώση κοντά στο 0,80%.

Αξίζει να σημειώθει πως άλλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδους, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις