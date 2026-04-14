Χρηματιστήρια: Δυναμική άνοδος στην Αθήνα μετά τις αργίες, οδηγός οι τράπεζες – Ανάκαμψη στην Ευρώπη καθώς οι επενδυτές «ποντάρουν» στην ειρήνη

Έντονα ανοδικές τάσεις επικρατούν στις αγορές μετοχών τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα όπου επιστρέφουν οι «ταύροι», με το Χρηματιστήριο Αθηνών να ανοίγει μετά από τις αργίες του Πάσχα, με τις τραπεζικές μετοχές στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ανοδικά κινούνται οι μετοχές και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής ανόδου των δεικτών στη Wall Street και της υποχώρησης που σημειώνουν σήμερα (14.4.2026) οι τιμές του πετρελαίου.

Οι αγορές αισιοδοξούν ότι ο ναυτιλιακός αποκλεισμός του Πορθμού του Ορμούζ μπορεί να αναγκάσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία και να τερματιστεί ο πόλεμος.

Αυτές οι ελπίδες οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Τιμών στην Αθήνα σε άνοδο πάνω από τις 2.270 μονάδες ενισχυμένο σε ποσοστό που άγγιξε το 2,5%, με την αξία των συναλλαγών να πλησιάζει τα 100 εκατ. ευρώ στις 11.30 ώρα Ελλάδας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,4%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,27%. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται πάνω από 4,4%. Εξάλλου, από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank και της Eθνικής, με κέρδη πάνω από 5% ενώ ξεπερνούν το 4% τα κέρδη για Alpha Bank και Πειραιώς.

Ανοδικά κινούνται 83 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Rebound στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο σημειώνουν σήμερα και οι ευρωπαϊκές μετοχές έπειτα από το κακό χθεσινό ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι είναι πιθανό να διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, παρότι οι ΗΠΑ έθεσαν σε εφαρμογή αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης σημειώνει άνοδο κοντά στο 1%. Η άνοδος του δείκτη CAC 40 στο Παρίσι αγγίζει το 1% ενώ ξεπερνά αυτό το ποσοστό η άνοδος του DAX στη Φρανκφούρτη.