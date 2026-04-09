Το πετρέλαιο σημειώνει εκρηκτική άνοδο, μια ανάσα από τα 100 δολάρια – Πάνω από τα 46 ευρώ «σκαρφάλωσε» το φυσικό αέριο

Νέα εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές επιστρέφοντας «βίαια» κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περί εκεχειρίας τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο πάνω από 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης (9.4.2026) και διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω στα 98 δολάρια το βαρέλι στον απόηχο των αναφορών τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την πλευρά του Ιράν δημιουργούν αμφιβολίες για την τήρηση της εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου αργού WTI έχουν σκαρφαλώσει στα 99 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που ξεπέρασε και το 5%. Οι τιμές ανακτούν μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης συμφωνίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω του στενού πλωτού διαδρόμου είχε ανασταλεί μετά τις επιθέσεις, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Τεχεράνης και της αμερικανο-ισραηλινής πλευράς σχετικά με το εάν η εκεχειρία επεκτείνεται στον Λίβανο. Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι τρεις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχουν ήδη παραβιαστεί.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντ. Βανς, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αρχίσουν να ανοίγουν ξανά, καθώς ηγείται αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ας σημειωθεί ότι την ισχυρή άνοδο του πετρελαίου ακολουθεί και το φυσικό αέριο, με τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου να αυξάνονται σήμερα Πέμπτη (9.4.2026) στα 46 ευρώ ανά MWh έχοντας γράψει και υψηλότερες τιμές. Τα συμβόλαια ανακάμπτουν από το χαμηλότερο επίπεδο πέντε εβδομάδων, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο αύξησαν την αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα τηρηθεί η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν.