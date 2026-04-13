Άλμα πάνω από 7% στις τιμές πετρελαίου μετά τον αποκλεισμό λιμανιών του Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε και πάλι άνοδο σήμερα τα ξημερώματα (13.4.2026) στις πρώτες συναλλαγές, ενώ οι μετοχές και τα ομόλογα σημείωσαν πτώση, μερικές ώρες αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν από σήμερα σε αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ελλείψει συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Brent σημειώνει άνοδο 7,3% στα 102 δολάρια το βαρέλι, λόγω των ανησυχιών ότι ο αποκλεισμός στο Ιράν θα διαταράξει τη ροή ενέργειας μέσω της σημαντικής αυτής θαλάσσιας οδού. Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο πάνω από 8% στα 104 δολάρια το βαρέλι

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν κατά 1,1%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 σημείωσαν πτώση 0,7%, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου απειλούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη. Τεχνολογικές εταιρείες όπως η MediaTek της Ταϊβάν έδειξαν ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενες από τις ισχυρές πωλήσεις. Οι ευρωπαϊκές μετοχές ήταν έτοιμες να υποχωρήσουν κατά 1,4% κατά την έναρξη των συναλλαγών.

Το δολάριο, το οποίο αποτελεί το καταφύγιο επιλογής από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύθηκε έναντι όλων των ομολόγων του από την Ομάδα των 10. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα υποχώρησαν και η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκε στο 2,49%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1997, λόγω ανησυχιών ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας θα ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω.

Οι απειλές του Τραμπ για κλιμάκωση της σύγκρουσης έπληξαν το επενδυτικό κλίμα, αφού οι παγκόσμιες μετοχές κατέγραψαν το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος τους σε διάστημα άνω των δύο ετών, ενώ το Brent σημείωσε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από το 2022. Παρόλα αυτά, η σχετικά μέτρια υποχώρηση της Δευτέρας μετά την αποτυχία των συνομιλιών υποδηλώνει ότι οι επενδυτές διατηρούν μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί ακόμη να επιτευχθεί λύση και να περιοριστεί ο ευρύτερος αντίκτυπος της σύγκρουσης.