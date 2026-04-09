Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» των μετοχών κατά 2,63%, στο επίκεντρο οι τράπεζες

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (09.04.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προχωρούν σε αποκόμιση βραχυχρονίων κερδών, ενόψει και των αργιών του Πάσχα.

Πτωτικά, αλλά με πιο ήπιους τόνους σε σχέση με το Χρηματιστήριο Αθηνών, κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι επενδυτές παρουσιάζονται επιφυλακτικοί με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται και πάλι ανοδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.225,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,63%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.225,22 μονάδες (-2,66%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 5,07%, με την αγορά να παραμένει κλειστή αύριο και την Δευτέρα λόγω των αργιών του Πάσχα.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 330,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.123.180 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,40%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,04%) και του ΟΤΕ (+0,67%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-5,75%), της Eurobank (-5,09%), της Allwyn (-4,32%), της Optima Bank (-4,30%), της Εθνικής (-4,23%), της Πειραιώς (-4,01%) και της Metlen (-3,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 14.469.523 και 13.892.649 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 55,75 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 53,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 83 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+16,28%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,86%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-15,91%) και Mermeren (-7,51%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,0400 -2,14%

ALLWYN: 14,4000 -4,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,8000 -2,98%

METLEN: 36,1000 -3,17%

OPTIMA: 8,9000 -4,30%

ΤΙΤΑΝ: 48,6200 -1,26%

ΑLPHA BANK: 3,6400 -5,75%

AEGEAN AIRLINES: 12,5200 -2,26%

VIOHALCO: 13,5000 -1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 38,8000 +1,04%

ΔΑΑ: 10,6700 -1,57%

ΔΕΗ: 19,2900 -1,78%

COCA COLA HBC: 50,0000 -1,38%

ΕΛΠΕ: 9,8700 +1,75%

ELVALHALCOR: 3,9650 -0,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2800 -4,23%

ΕΥΔΑΠ: 9,2000 -2,13%

EUROBANK: 3,7320 -5,09%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0350 -2,19%

MOTOR OIL: 38,4600 -1,13%

JUMBO: 23,4400 -0,93%

ΟΛΠ: 38,0500 -1,42%

ΟΤΕ: 17,9000 +0,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0980 -4,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,5400 +0,39%