Χρηματιστήρια: «Μαζεύουν» κέρδη οι επενδυτές μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο – «Βαρίδι» για την Αθήνα οι τράπεζες

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (9.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προχωρούν σε αποκόμιση βραχυχρονίων κερδών, ενόψει και των αργιών του Πάσχα.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου ανέρχεται στα 36,23 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,16%), των ΕΛΠΕ (+2,02%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,89%)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.241,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,96%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,64%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-4,45%), της Εθνικής (-4,33%), της Alpha Bank (-4,17%) και της Πειραιώς (-3,41%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 52 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+16,28%) και Prodea (+4,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Eurobank (-4,45%) και Εθνικής (-4,33%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικρή πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, παίρνοντας μια ανάσα μετά το χθεσινό ράλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη βιωσιμότητα της εύθραυστης εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν και τις συνέπειές της στις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό παγκοσμίως.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,54%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,14%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 1,07% και ο γαλλικός CAC 0,55%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 0,25% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,36%.