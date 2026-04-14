Ο χρυσός ανακάμπτει καθώς η πτώση του πετρελαίου φέρνει προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Άνοδος για ασήμι, χαλκό και μέταλλα

Ο χρυσός «μάζεψε» τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και ενισχύεται σήμερα Τρίτη (14.4.2026), το ασήμι σκαρφαλώνει σε υψηλότερα επίπεδα, ο χαλκός και άλλα βιομηχανικά μέταλλα κερδίζουν έδαφος, καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί και απομακρύνει τα σύννεφα του πληθωρισμού μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις ΗΠΑ και το Ιράν να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Ειδικότερα, ο χρυσός σκαρφάλωσε πάνω από τα 4.790 δολάρια ανά ουγγιά στις συναλλαγές της Τρίτης ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν έδειξαν προθυμία να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο την εξασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας πριν από τη λήξη της τρέχουσας συμφωνίας για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ναυτικό αποκλεισμό στις ιρανικές αποστολές πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε επίσης πρόθυμος να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και των κανονισμών. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς καλλιεργούνται ελπίδες για μια πιθανή μακροπρόθεσμη συμφωνία, που θα μετριάσει τις πληθωριστικές ανησυχίες και τους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια ή ακόμα και θα τα αυξήσουν.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την άνοδο, ο χρυσός εξακολουθεί σημειώνει απώλειες κατά περίπου 10% από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Την ίδια ώρα το ασήμι σκαρφαλώνει στα 78 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και μειώνοντας τις συνολικές απώλειες που έχει καταγράψει από την αρχή του πολέμου, περίπου 20%.

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και άλλα μέταλλα όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χαλκού που διαπραγματεύονται πάνω από τα 6 δολάρια ανά λίβρα, με διακυμάνσεις γύρω από τα υψηλά έξι εβδομάδων. Το κλίμα στην αγορά επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι οποίες οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση εν μέσω προσδοκιών για μια πιθανή συμφωνία εκεχειρίας που θα ευνοήσει τη μείωση των πληθωριστικών ανησυχιών που έχουν πιέσει τις αγορές των βιομηχανικών μετάλλων.