Πτώση στις τιμές πετρελαίου με φόντο την κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν και πάλι καθώς οι επενδυτές αντλούν αισιοδοξία από τις πληροφορίες που διαρρέουν οι εμπλεκόμενοι στις διαπραγματεύσεις για σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και για τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι από τα 97 δολάρια που είχαν σκαρφαλώσει νωρίτερα στον απόηχο των εξελίξεων για την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο ίδιο μοτίβο και ο δείκτης αναφοράς του West Texas Intermediate (WTI) που διαπραγματεύεται σε τιμές κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι.

Η κίνηση αυτή των τιμών έγινε εν μέσω συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να πλησιάζει στο τέλος του.

Αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες πρόκειται να συναντηθούν στο Πακιστάν αύριο Σάββατο (11.4.2026), ενώ το Ισραήλ συμφώνησε να πραγματοποιήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αυξάνοντας τις ελπίδες για αποκλιμάκωση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για μια πιθανή συμφωνία, ακόμη και όταν προειδοποίησε την Τεχεράνη για τα προτεινόμενα τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ.

Παρά ταύτα, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά ενώ το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης χρέωσης για τα διερχόμενα πλοία. Στις ανησυχίες για την προσφορά έρχονται να προστεθούν οι ανακοινώσεις από τη Σαουδική Αραβία ότι οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα κατά περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα και έχουν μειώσει την απόδοση του αγωγού Ανατολής-Δύσης κατά περίπου 700.000 bpd. Σημειώνεται τέλος ότι αυτή την εβδομάδα, ο δείκτης αναφοράς του πετρελαίου των ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά περίπου 12%.