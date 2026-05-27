Αγορές: 6η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ, κέρδη και σε Ευρώπη και Wall Street με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (27.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για 6η συνεχή συνεδρίαση, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Στη διάρκεια των 6 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο καταγράφει συνολικά κέρδη 7,18%. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,96%. Ενδοσυνεδριακά έχει καταγράψει υψηλότερη τιμή στις 2.374,65 μονάδες (+1,15%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 347,26 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.463.970 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,40%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,85% στις 2.735,33 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+4,26%), της Lamada Development (+2,70%), της Motor Oil (+2,51%), της Εθνικής (+2,44%) και της Τιτάν (+2,40%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-2,23%) και της Optima Bank (-0,93%).

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν σε θετικό έδαφος σήμερα, καθώς οι επενδυτές της περιοχής αξιολογούν τις τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και οδεύει στο κλείσιμο με +0,10%. Τα κύρια χρηματιστήρια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο σημείωσαν άνοδο, ενώ οι περισσότεροι περιφερειακοί κλάδοι κινήθηκαν σε θετικό έδαφος.

Όσο αφορά τη Wall Street, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο σχεδόν 300 μονάδων σήμερα, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν. Ο S&P 500 και ο Nasdaq από την άλλη σημειώνουν πτώση, καθώς η πτώση των μετοχών εταιρειών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας συγκράτησε τα κέρδη.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε κάπως την αγορά. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε 4% κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αφού η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την εμπορική κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, σύμφωνα με το Reuters.