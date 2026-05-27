Wall Street: Υποτονική συνεδρίαση, αλλά με νέα ρεκόρ στους τρεις βασικούς δείκτες

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να κρατά τα βλέμματα του πλανήτη στραμμένα πάνω του, με τους επενδυτές στη Wall Street να περιμένουν «κατεύθυνση» από το πολεμικό μέτωπο και τη συνεδρίαση της Τετάρτης (27.5.2026) να είναι υποτονική με μικρά κέρδη.

Παρά τις φημολογίες των προηγούμενων ημερών, ο πόλεμος στο Ιράν δεν δείχνει να ολοκληρώνεται σύντομα και οι επενδυτές στη Wall Street δεν έδειξαν πρόθυμοι για μεγάλα ρίσκα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους τρεις βασικούς δείκτες να σημειώσουν νέα ρεκόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,36% φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 50.644 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 βρέθηκε σε οριακή άνοδο στο +0,02% που ήταν αρκετό για να αγγίξει νέα υψηλά στις 7.520 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq, δείκτης αναφοράς για τις μετοχές τεχνολογίας, σημείωσε οριακή άνοδο στο 0,07% αλλά έφτασε σε επίσης νέα υψηλά στις 26.674 μονάδες.

Καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,48% και το 2ετές σημείωσε πτώση κατά μία μονάδα βάσης στο 4,04%.

Στο μέτωπο του πολέμου, οι ΗΠΑ διέψευσαν το σενάριο που ήθελε το Ιράν να αποκαθιστά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών, με αντάλλαγμα την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε προς όλες τις πλευρές πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε άρση κυρώσεων στο Ιράν ακόμη και αν παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκ νέου ανησυχίες για το πότε τελικά θα έρθει η τελευταία μέρα του πολέμου.