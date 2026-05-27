Οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν, αντιδρούν στα «νέα» για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Με μια «βουτιά» κάτω από τα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI και κάτω από τα 95 δολάρια το Brent αντέδρασαν οι τιμές στα νέα που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση σχετικά με την δέσμευση της Τεχεράνης να αποκαταστήσει την εμπορική ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν περισσότερο από 4,5%, κάτω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (27.5 2026) αναζητώντας στη συνέχεια ισορροπία λίγο πάνω από τα 95 δολάρια, με τους επενδυτές να στρέφουν το «βλέμμα» στις αποφάσεις ΗΠΑ και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε σχεδόν 6% πριν περιορίσει τις απώλειές του κοντά στο 5% διαπραγματευόμενο σε τιμές κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο μη ιρανικά υπερδεξαμενόπλοια έφυγαν από το σημείο συμφόρησης χθες Τρίτη (26.5.2026), σηματοδοτώντας την πρώτη -μέσα σε μία εβδομάδα- μετακίνηση περίπου 4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Οι παραπάνω εξελίξεις ανατροφοδοτούν την αισιοδοξία των επενδυτών. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πλέον υποχωρήσει στα χαμηλά πέντε εβδομάδων καταγράφοντας απώλειες πάνω από 16% αυτόν το μήνα, σε συνέχεια ανόδου τους δύο προηγούμενους μήνες. Την τάση στην αγορά υπαγορεύει η αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία για το πλήρες άνοιγμα των Στενών.