ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% το επιτόκιο στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων, υπερκάλυψη 2,62 φορές

Στο 2,21% διαμορφώθηκε η απόδοση έντοκων γραμματίων διάρκειας 6 μηνών ύψους 400 εκατ. ευρώ, στη σημερινή (27.5.2026) δημοπρασία όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους).

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1, 047 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές, ενώ στην προηγούμενη δημοπρασία η απόδοση ήταν στο 2,12%.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.