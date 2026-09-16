Χρηματιστήρια: Κέρδη στην Αθήνα – Ανοδικά οι ευρωαγορές λόγω κρατικών ομολόγων

Κέρδη σημειώθηκαν στο κλείσιμο της συνεδρίασης στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να μην αποθαρρύνονται από την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και από το γεγονός πως το Brent παραμένει σε πολύ υψηλές τιμές.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens έκλεισε με κέρδη 0,13% στις 2.698,76 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,14%, στις 6.929,65 μονάδες, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας αλλά και σε όλο τον πλανήτη να περιμένουν τις αποφάσεις της Fed για το αν θα αυξήσει κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια.

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Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 420,43 εκατ. ευρώ, με τα 95,71 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου 99 εκατ. ευρώ, και ακολούθησε η Alpha Bank με 47,1 εκατ. ευρώ.

Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η ΕΥΔΑΠ, με κέρδη 4,07%, ενώ ακολούθησαν η Optima Bank με 2,05%, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 2,12%, η Motor Oil με 1,92%, η Τράπεζα Πειραιώς με 1,18%, Motor Oil έκλεισε κοντά στα 69 ευρώ, σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ η HELLENiQ Energy ενισχύθηκε κατά 1,11%, παραμένοντας πάνω από τα 18 ευρώ και σε υψηλό 27 ετών.

Η σημερινή εικόνα αποτύπωσε τη στάση αναμονής της αγοράς πριν από την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Η κορύφωση των ανακατανομών χαρτοφυλακίων αναμένεται την Παρασκευή, όταν ο τζίρος εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

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Ανακάμπτει η Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται και τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη με τους επενδυτές να βλέπουν την τιμή του πετρελαίου να πέφτει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC ο λόγος του θετικού κλίματος είναι η αποκλιμάκωση στις τιμές των κρατικών ομολόγων.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,47% στις 632,21 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,32% στις 10,691 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,49% στις 25,525 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,52% στις 8,132 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο συνεχίζει στο +0,79% στις 52.112 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,53% στις 19,960 μονάδες.