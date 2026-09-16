Το πετρέλαιο υποχωρεί, περιορίζονται τα κέρδη για το φυσικό αέριο – Καθησυχαστικές δηλώσεις Κρις Ράιτ για τον East-West

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα επίπεδα των 108 δολαρίων ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16.9.2026) ενώ το φυσικό αέριο «διορθώνει» προς τα 80 ευρώ ανά MWh, καθώς κυκλοφόρησαν στην αγορά πληροφορίες ότι ο αγωγός East-West θα αποκατασταθεί εντός των ημερών, καθώς και για συνάντηση αντιπροσώπων ΗΠΑ και Χούθι στο Ομάν με θετική έκβαση.

Μετά το ανοδικό σερί οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αποκλιμακώνονται, με το Brent να διαπραγματεύεται κάτω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API) για αύξηση 7,1 εκατομμυρίων βαρελιών στα αποθέματα αργού των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

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Αυξημένα ήταν και τα αποθέματα βενζίνης ενώ τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία αναμένονται αργότερα εντός της ημέρας.

Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό παραμένουν έντονες. Ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας παραμένει εκτός λειτουργίας, αν και ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η διακοπή αναμένεται να διαρκέσει μόνο λίγες ημέρες.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι προελαύνουν προς το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις κατά στόχων της Σαουδικής Αραβίας και περιφερειακών ναυτιλιακών διαδρομών.

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Η διαταραχή αυτή φέρεται να ώθησε τη Saudi Aramco να καθυστερήσει ορισμένες παραδόσεις σε Ευρωπαίους πελάτες, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Διακοπή στον εφοδιασμό σημειώθηκε επίσης στη Λιβύη.

Στα 80 ευρώ σταθεροποιείται το φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου διαπραγματεύονται σε τιμές κοντά στα 80 ευρώ/MWh περιορίζοντας την άνοδο που νωρίτερα, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, έφτανε έως και 4%, παραμένοντας κοντά στα υψηλά επίπεδα του 2022, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης.

Οι στρατιωτικές εντάσεις έχουν καταστήσει τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστα για την εμπορική ναυτιλία, διατηρώντας τις ροές εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ σε εξαιρετικά περιορισμένα επίπεδα και περιορίζοντας τις προμήθειες προς την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου είναι γεμάτες σε ποσοστό περίπου 68%, παραμένοντας κάτω από τον εποχικό μέσο όρο, σε μια χρονική στιγμή που τα αποθέματα θα έπρεπε κανονικά να πλησιάζουν τη μέγιστη χωρητικότητά τους, πάνω από 80%.

Τους φόβους για την ασφάλεια του εφοδιασμού ενίσχυσε ο Γιούκιο Κάνι, Διευθύνων Σύμβουλος της JERA Global, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιαπωνία κι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως.

Προειδοποίησε ότι τα χαμηλά αποθέματα καθιστούν την Ευρώπη ευάλωτη σε παρατεταμένες διαταραχές και στον έντονο ανταγωνισμό για φορτία LNG. Παράλληλα, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε νορβηγικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου μειώνουν προσωρινά τις ροές μέσω αγωγών προς την Ευρώπη, περιορίζοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα προμηθειών βραχυπρόθεσμα.