Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με κέρδη στην Αθήνα – Κινούνται ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκληρώθηκε στο Euronext Athens η συνεδρίαση της Δευτέρας (25.9.2026), καθώς οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας δεν πτοήθηκαν από την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens, έκλεισε στο +1,57% στις 2.707,83 μονάδες, με τις τράπεζες να δίνουν τον τόνο στο χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου το πετρέλαιο δεν «συγκράτησε» τους επενδυτές, όπως συνέβη σε κάποια από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

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Ο τζίρος ανήλθε στα 423,26 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51.106.377 μετοχές, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,30%), της Alpha Bank (+3,96%), της Viohalco (+3,77%), της Τράπεζας Πειραιώς (+3,60%), της Elvalhalcor (+3,15%), της Aegean Airlines (+2,67%) και της Motor Oil (+2,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-4,65%), του ΟΛΠ (-1,68%), του ΟΤΕ (-1,49%) και της CrediaBank (-1,26%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 13.216.646 και 11.236.124 μετοχές αντίστοιχα, ενώ την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 63,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 56,74 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 53 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τα καύσιμα πιέζουν την Ευρώπη

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια βρέθηκαν «αντιμέτωπα» με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με το CNBC να αναφέρει ότι οι αναλυτές περίμεναν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ της προηγούμενης εβδομάδας να «βγάλει» θετικές ειδήσεις γύρω από τον τερματισμό πολέμου στο Ιράν.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη κατά 0,13% στις 639,45 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,19% στις 10,711 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,07% στις 25,405 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,12% στις 8,088 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,07% στις 51.823 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,33% στις 19,635 μονάδες.