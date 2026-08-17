Χρηματιστήρια: «Χωνεύει» τα υψηλά των 2.600 μονάδων το Euronext Athens – Μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών του ελληνικού Χρηματιστηρίου, Euronext Athens, καθώς η αγορά αφομοιώνει τα υψηλά επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά την άνοδο του τελευταίου διαστήματος ενώ αξιοσημείωτη είναι η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα ως απόρροια της θερινής ραστώνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ακολουθεί διακυμάνσεις πάνω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων διατηρώντας απώλειες πέριξ της μισής ποσοστιαίας μονάδας, με τις μετοχές των τραπεζών να δίνουν τον πτωτικό τόνο.

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Είναι ενδεικτικό ότι ο δείκτης των τραπεζών υποχωρεί σε ποσοστό άνω του 1%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό περίπου 0,7% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development, της Elvalhalcor, του ΟΤΕ και της Viohalco.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank, της Coca Cola HBC, του ΔΑΑ και της Εθνικής.

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Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 55 υποχωρούν και 16 παραμένουν σταθερές. Η αξία των συναλλαγών δεν ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ.

Μικτή εικόνα στην Ευρώπη

Την ίδια στιγμή μικτή είναι η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ενδεικτική είναι η άνοδος του BEL 20 στο Βέλγιο που προσεγγίζει το 1%, με πιο ήπια άνοδο να σημειώνουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες σε Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οριακές διακυμάνσεις καταγράφει ο βασικός δείκτης CAC 40 του χρηματιστηρίου του Παρισιού ενώ ανάλογη κίνηση ακολουθεί ο γερμανικός DAX. την ώρα που εκδηλώνονται πιέσεις σε