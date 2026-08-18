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Χρηματιστήρια: Υποτονικό κλίμα στο Euronext Athens, «θερινή ραστώνη» και στις ευρωαγορές

Οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών είναι επίσης το κύριο χαρακτηριστικό των συνεδριάσεων και στις ευρωπαϊκές αγορές
Financial data displays price trends and movements on a trading screen during market hours
Φωτογραφία iStock
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Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο, το Euronext Athens, ενώ υποτονικό είναι το κλίμα και στις συνεδριάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Στο Euronext Athens οι πωλητές έχουν τον «πρώτο λόγο» σπεύδοντας σε ρευστοποιήσεις κερδών, επιλεκτικά, σε μετοχές που κατέγραψαν άνοδο στις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως ορισμένες μετοχές τραπεζών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών ακολουθεί διακυμάνσεις στα επίπεδα πέριξ των 2.615 μονάδων σημειώνοντας περιορισμένη πτώση γύρω στη μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ενδεικτικό του υποτονικού κλίματος που επικρατεί στην συνεδρίαση είναι η αξία των συναλλαγών που μετά βίας αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό πάνω από 0,5%, όπως και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενώ ο τραπεζικός δείκτης που δίνει τον τόνο σημειώνει μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 1%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn, της Elvalhalcor και της Motor Oil.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνικής.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 49 κινούνται πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Ήπια πτώση στην Ευρώπη

Με ήπια πτώση κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της εκτίναξης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, λόγω των ανησυχιών για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ο γερμανικός δείκτης DAX υποχωρεί σε ποσοστό 0,6% και ο γαλλικός CAC 40 εμφανίζει πτώση οριακά πάνω από μισή ποσοστιαία μονάδα. Οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών είναι επίσης το κύριο χαρακτηριστικό των συνεδριάσεων.

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