Χρηματιστήριο Αθηνών: 4η ημέρα ανόδου για τον Γενικό Δείκτη – Ανοδικά κινούνται και οι ευρωαγορές, με άλμα 9,4% της Orsted

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (23.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.056,18 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,66%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,61 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,44%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,08%), της Metlen (+1,00%), της Πειραιώς (+0,99%) και του ΔΑΑ (+0,80%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 21 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Minerva (+6,49%) και Κέκροψ (+4,74%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Παΐρης (-8,18%) και Νάκας (-5,56%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές των εταιρειών αιολικής ενέργειας να ενισχύονται ύστερα από το άλμα της Orsted.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο κατά 0,33% στις 555,20 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,21%, ο γερμανικός DAX 0,53% και ο γαλλικός CAC 40 0,71%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει μια μικρή πτώση 0,20% ενώ ο ισπανικός IBEX 35 οριακή άνοδο 0,05%.

Η μετοχή της Orsted σημείωσε άλμα 9,4% μετά την ευνοϊκή απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου για έργο της δανέζικής εταιρίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων.