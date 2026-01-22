Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα για τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά – Πράσινα ταμπλό στην Ευρώπη μετά τη στροφή Τραμπ

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (22.1.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και στις ευρωπαϊκές αγορές μετά την υποχώρηση της έντασης για τη Γροιλανδία.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.268,81 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,82%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 41,35 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,92%), της Eurobank (+2,62%), της Elvalhalcor (+2,46%), της ΔΕΗ (+2,32%), της Πειραιώς (+2,27%) και της Motor Oil (+1,99%). Αντιθέτως, μικρή πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-0,14%).

Ανοδικά κινούνται 84 μετοχές, 11 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+3,42%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (-10,00%) και Χαϊδεμένος (-3,82%)

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε ανοδική τροχιά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν στις μετοχές, παίρνοντας μία «ανάσα» από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, για τη Γροιλανδία, μετά τις εντάσεις που είχαν ξεσπάσει.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 1,15%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,76%, ο γερμανικός DAX κερδίζει 1,25% και ο γαλλικός CAC 1,18%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης άνοδο 0,75% και ο ισπανικός IBEX 35 0,81%.