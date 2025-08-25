Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική η πορεία του Γενικού Δείκτη – Απώλειες στην Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο +0,61% ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -0,20%
Digital financial dashboard with multiple red candlestick charts representing bearish momentum and economic distress. stock market drop, financial technology, bearish trends, AI investment tools, crisis investing, and digital economy.
iStock

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (25.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.120,81 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,80%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,80%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+3,77%), της Elvalhalcor (+3,04%), της Aegean Airlines (+2,19%) και της Optima (+2,01%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,15%), του ΟΠΑΠ (-0,981%) και της Aktor (-0,65%).

Ανοδικά κινούνται 76 μετοχές, 21 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Frigoglass (+5,36%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+5,26%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-7,74%) και ΚΡΙ – ΚΡΙ (-1,69%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες αρχίζουν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις οικονομικές προοπτικές μετά τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,28%. Ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,50% στις 24.241 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,47% στις 7.931 μονάδες. Οι αγορές στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo