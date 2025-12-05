Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική πορεία για τον Γενικό Δείκτη – Θετικά πρόσημα και στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο ελληνικό χρηματιστήριο διαμορφώνεται στις 2.102,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,57%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,94 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (+1,69%), του ΟΠΑΠ (+1,10%), της Alpha Bank (+0,93%) και της Πειραιώς (+0,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,50%), της ΕΥΔΑΠ (-0,81%) και της Τιτάν (-0,56%).

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 24 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Βογιατζόγλου Systems (+3,54%) και Κέκροψ (+3,43%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (-2,01%) και Εφροφάρμα (-1,94%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών ύστερα από τρεις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,20% στις 580,03 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,18%, ο γερμανικός DAX κατά 0,48% και ο γαλλικός CAC κατά 0,22%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,10% και ο ισπανικός IBEX 35 0,25%.

Οι μετοχές των εταιριών πρώτων υλών κατέγραψαν κέρδη 1,3% ύστερα από την άνοδο των τιμών του χαλκού σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ.