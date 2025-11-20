Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική πορεία για τον Γενικό Δείκτη – Θετικό κλίμα στην Ευρώπη μετά τα αποτελέσματα Nvidia

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (20.11.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων από την Nvidia.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης. διαμορφώνεται στις 2.045,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 19,42 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,59%), της Εθνικής (+1,56%), της Eurobank (+1,34%) και της Alpha Bank (+1,31%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,75%), της Coca Cola HBC (-1,17%) και της Optima Bank (-0,63%).

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 22 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Frigoglass (+3,45%) και Δρομέας (+3,28%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-7,61%) και ΟΛΠ (-2,75%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές της Πέμπτης στον απόηχο των ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia τα οποία περιόρισαν τις ανησυχίες των επενδυτών για μία τεχνολογική «φούσκα» στις αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 1,06%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,79%, ο γερμανικός DAX κατά 1,20% και ο γαλλικός CAC πέφτει κατά 1,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης άνοδο κατά 1,19% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,85%.