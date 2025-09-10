Συμβαίνει τώρα:
Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%
Χρηματιστήριο Αθηνών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (10.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε κατά 0,88%.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.031,51 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 202,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.149.805 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,88%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,51%), της Motor Oil (+1,97%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,81%), της Optima Bank (+1,75%) και των ΕΛΠΕ (+1,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,97%), της Metlen (-0,68%) και του ΔΑΑ (-0,59%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.085.923 και 8.080.505 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 29,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 38 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Καρέλιας (+6,10%) και Fais Group (+5,50%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Fourlis (-3,99%) και Δομική Κρήτης (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,7700 -0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5000 +0,54%

METLEN: 51,2000 -0,68%

OPTIMA: 8,1400 +1,75%

ΤΙΤΑΝ: 36,2000 +0,14%

ALPHA BANK: 3,4930 +0,23%

AEGEAN AIRLINES: 13,9200 -0,14%

VIOHALCO: 6,3800 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,4600 +1,81%

ΔΑΑ: 10,1600 -0,59%

ΔΕΗ: 14,0500 -0,43%

COCA COLA HBC: 43,1000 +0,42%

ΕΛΠΕ: 8,2700 +1,60%

ELVALHALCOR: 2,6850 +1,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,1000 +1,17%

ΕΥΔΑΠ: 7,0700 -0,28%

EUROBANK: 3,2480 +3,51%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 +1,30%

MOTOR OIL: 24,8000 +1,97%

JUMBO: 32,0000 +0,19%

ΟΛΠ: 44,0000 +0,69%

ΟΠΑΠ: 19,0600 +0,85%

ΟΤΕ: 16,4500 +1,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9000 +1,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9400 -1,97%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Σήμερα το πρώτο crash test του νέου Γάλλου πρωθυπουργού με αγορές - Υποστηριχτής της αύξησης των αμυντικών δαπανών και φίλος των ακροδεξιών ο Λεκορνού
Την Παρασκευή, η Fitch Ratings έχει προγραμματίσει να ενημερώσει την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας
Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού
Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου από τις απειλές Τραμπ για δασμούς στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου και την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι πρόθυμος να επιβάλει νέους, σαρωτικούς δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να ωθήσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο εάν το πράξουν και τα κράτη της ΕΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετάει στρατιωτικά στο US Open 1
Newsit logo
Newsit logo