Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικό κλείσιμο χάρη στην υπεραπόδοση των τραπεζικών μετοχών

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.042,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60% ωθούμενος από το τραπεζικό άλμα άνω του 2%
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (22.9.2025) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από δύο συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Πειραιώς, της Εθνικής, της Alpha Bank και του ΟΛΠ. O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.042,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,60%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.020,00 μονάδες (-0,52%) και υψηλότερη τιμή στις 2.043,87 μονάδες (+0,66%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 196,56 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.238.794 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,92%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,78%), της Εθνικής (+2,52%), του ΟΛΠ (+2,34%) και της Alpha Bank (+2,17%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-2,17%), της Motor Oil (-1,83%), της Κύπρου (-1,82%) και του ΟΠΑΠ (-1,19%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.870.930 και 5.333.135 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 42,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 28,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 49 μετοχές, 50 πτωτικά και 25 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+10,14%) και Ευρώπη (+7%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-6,67%) και Αττικές Εκδόσεις (-5,49%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,2000 +0,24%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5600 -1,82%

METLEN: 50,0500 -0,89%

OPTIMA: 8,1000 -2,17%

ΤΙΤΑΝ: 35,6000 -0,84%

ALPHA BANK: 3,4350 +2,17%

AEGEAN AIRLINES: 13,7000 -1,30%

VIOHALCO: 7,1500 +0,42%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8800 -0,87%

ΔΑΑ: 10,0600 -0,79%

ΔΕΗ: 14,2400 +1,21%

COCA COLA HBC: 41,6800 -0,29%

ΕΛΠΕ: 8,4000 -1,12%

ELVALHALCOR: 2,9500 +0,68%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,0000 +2,52%

ΕΥΔΑΠ: 7,0900 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,3050 +1,38%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 25,7000 -1,83%

JUMBO: 32,1600 +0,37%

ΟΛΠ: 43,6500 +2,34%

ΟΠΑΠ: 19,9200 -1,19%

ΟΤΕ: 16,7000 +0,24%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1000 +2,78%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,2200 -0,60%

Tι σηματοδοτεί η νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed
Η μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας - η πρώτη μείωση του έτους - ήρθε μετά από μια σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των θέσεων εργασίας και μια άνευ προηγουμένου πίεση από τον Λευκό Οίκο για πολύ χαμηλότερα επιτόκια
Ο πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ
