Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,20% – Θετικό πρόσημο και στις ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (18.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 20,15 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,39%), του ΟΤΕ (+1,25%), της Coca Cola HBC (+0,75%) και του ΟΛΠ (+0,62%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.087,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,21%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,00%), της Τιτάν (-0,73%) και της Aktor (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 31 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+2,94%) και Νάκας (+2,65%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,53%) και Logismos (-1,85%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημο και στις ευρωαγορές

Ήπια άνοδος καταγράφηκε στις ευρωαγορές στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, με τους επενδυτές να υιοθετούν μια γενικώς επιφυλακτική στάση ενόψει των αποφάσεων από μια σειρά από κεντρικές τράπεζες για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.28%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.09%

CAC 40 (Παρίσι): +0.27%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.24%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.50%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.25%