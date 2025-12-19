Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,24% – Υποτονικό το κλίμα στις ευρωπαϊκές συναλλαγές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,37 εκατ. ευρώ
Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (19.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω υποτονικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κινούνται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 15,37 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+1,41%), της Eurobank (+1,37%), της Aktor (+1,18%) και της Alpha Bank (+1,07%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.105,46 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,36%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,15%), της ΕΥΔΑΠ (-0,77%) και της Metlen (-0,76%).

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 26 πτωτικά και 25 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αλουμύλ (+1,59%) και Παπουτσάνης (+1,49%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-3,40%) και Δρομέας (-1,91%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στις ευρωπαϊκές συναλλαγές

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, με τις απώλειες των μετοχών τεχνολογίας και καταναλωτικών προϊόντων να περιορίζονται από τα κέρδη των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.01%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.15%

CAC 40 (Παρίσι): +0.02%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.23%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.05%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.04%

Αγορές
