Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,60% – Θετικό κλίμα και στην Ευρώπη

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (18.9.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.031,44 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,60%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,45 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,81%), της Σαράντης (+1,62%), της Viohalco (+1,30%) και της Eurobank (+1,09%).

Αντιθέτως , τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-0,60%) και της Coca Cola HBc (-0,53%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 11 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,84%) και Cenergy (+3,01%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Frigoglass (-1,92%) και Τεχνική Ολυμπιακή (-159%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Άνοδος στον απόηχο της μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, μετά την μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο.

Αργά χθες, η Fed μείωσε για πρώτη φορά φέτος τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεις, στο εύρος του 4% έως 4,25%, διατηρώντας τα όμως υψηλότερα από τις επιθυμίες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.35%

DAX (Φρανκφούρτη): +1.21%

CAC 40 (Παρίσι): +1.10%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.68%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.61%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.83%