Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,63% – Θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,79 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (26.11.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται στα επίπεδα 2.100 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 18,79 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,00%), της Elvalhalcor (+1,54%), της Eurobank (+1,41%), της Optima Bank (+1,28%) και του ΟΛΠ (+1,14%).

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,71%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.100,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,63%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,56%), του ΟΤΕ (-0,52%) και της Aktor (-0,43%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 18 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+3,46%) και Μοτοδυναμική (+3,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Centric Συμμετοχών (-3,88%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,59%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Θετικό το κλίμα στις ευρωαγορές

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν γενική άνοδο, με εξαίρεση FTSE MIB (Μιλάνο) που υποχώρησε ελαφρώς.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.11%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.08%

CAC 40 (Παρίσι): +0.10%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.02%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.27%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.16%

