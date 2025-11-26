Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,63% – Θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (26.11.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται στα επίπεδα 2.100 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 18,79 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+2,00%), της Elvalhalcor (+1,54%), της Eurobank (+1,41%), της Optima Bank (+1,28%) και του ΟΛΠ (+1,14%).

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,71%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.100,39 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,63%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,56%), του ΟΤΕ (-0,52%) και της Aktor (-0,43%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 18 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+3,46%) και Μοτοδυναμική (+3,35%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Centric Συμμετοχών (-3,88%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,59%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Θετικό το κλίμα στις ευρωαγορές

Οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν γενική άνοδο, με εξαίρεση FTSE MIB (Μιλάνο) που υποχώρησε ελαφρώς.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.11%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.08%

CAC 40 (Παρίσι): +0.10%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.02%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.27%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.16%