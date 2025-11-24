Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,64% – Άνοδο καταγράφουν και οι ευρωπαϊκοί δείκτες

Αγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 12,95 εκατ. ευρώ
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (24.11.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω θετικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 12,95 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 17 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,49%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.074,80 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,71%), της Jumbo (+1,22%), της Viohalco (+1,17%), της Coca Cola HBC (+1,06%), της Aegean Airlines (+1,04%), της Τιτάν (+1,03%) και της Εθνικής (+1,00%)..

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-1,19%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,43%).

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+6,67%) και Δρομέας (+5,92%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Moda Bango (-1,49%) και Aktor (-1,19%).

Ευρωπαϊκές αγορές – Γενική άνοδος με μικρή υποχώρηση στον FTSE MIB

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά, με μικτή εικόνα καθώς ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί ελαφρώς, ενώ οι υπόλοιπες μεγάλες αγορές καταγράφουν ήπια κέρδη.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.33%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.73%

CAC 40 (Παρίσι): +0.22%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.69%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.65%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.34%

