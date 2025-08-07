Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,91% – Ανοδικά κυμαίνονται οι μετοχές και στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα σήμερα (7.8.25) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ασθενούς ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών, με την αγορά να διασπά ανοδικά και τα επίπεδα των 2.050 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.057,87 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,91%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 18,67 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Lamda Development (+2,38%), της Μυτιληναίος (+1,52%), της Aegean Airlines (+1,37%) και της Εθνικής (+1,20%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,69%) και της Jumbo (-0,68%).

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 26 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Medicon (+6,12%) και Frigoglass (+5,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-12,96%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-2,50%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στα οικονομικά αποτελέσματα εταιριών καθώς και στους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:15 ώρα Ελλάδας, με τα περισσότερα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,2% ενώ ο ελβετικός SMI ενισχύθηκε κατά 0,1%.

Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα που εισάγονται από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σήμερα σε ισχύ, σκιαγραφώντας τη νέα παγκόσμια εμπορική τάξη που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτοί οι επιπρόσθετοι δασμοί, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας), μια εβδομάδα μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο, έρχονται να αντικαταστήσουν, για τις οικονομίες τις οποίες αφορούν, τους δασμούς 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.