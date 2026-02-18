Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,95% – Κέρδη και στην Ευρώπη

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (18.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω θετικού κλίματος και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 24,98 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,42%), της Τιτάν (+2,28%), της Κύπρου (+2,14%) και της Πειραιώς (+1,61%).

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.274,38 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,95%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,98%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,86%.

Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-0,95%), του ΔΑΑ (-0,525) και του ΟΛΠ (-0,13%).

Ανοδικά κινούνται 65 μετοχές, 14 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,43%) και Ευρώπη Holdings (+4,63%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-2,73%) και Elinoil (-1,71%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Με θετικά πρόσημα κινούνται και οι ευρωαγορές στο σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,74%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,73%. Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,69% και ο γαλλικός CAC 0,37%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,98% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,13%.