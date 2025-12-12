Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με ήπια άνοδο 0,05% – Κέρδη και στις ευρωαγορές

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (12.12.2025) ξεκίνημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,17 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,42%) Coca Cola HBC (+1,14%), Elvalhalcor (+1,10%) και της ΕΥΔΑΠ (+1,07%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.106,87 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,05%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-0,45%), της Εθνικής (-0,44%), της Aktor (-0,42%) και των ΕΛΠΕ (-0,41%).

Ανοδικά κινούνται 67 μετοχές, 20 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+4,07%) και Παϊρης (+3,72%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λάνακαμ(κ) (-7,89%) και Autohellas (-1,17%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Κέρδη και στις ευρωαγορές

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές κινούνται ανοδικά, ενισχυόμενες από τα νέα ρεκόρ της Wall Street χθες.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.46%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.55%

CAC 40 (Παρίσι): +0.62%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.59%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.78%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.46%