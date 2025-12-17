Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,10% – Άνοδος στις ευρωπαϊκές μετοχές

Οριακές μεταβολές σημειώνουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (17.12.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 14,75 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,54%), της Elvalhalcor (+1,41%) και της Lamda Development (+0,71%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.084,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,10%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,02%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-1,32%), της ΕΥΔΑΠ (-1,29%) και της Τιτάν (-0,63%).

Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 31 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Lavipharm (+3,74%) και Νάκας (+3,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Medicon (-2,36%) και Κέκροψ (-1,52%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στις ευρωπαϊκές μετοχές

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς τα κέρδη των χρηματοπιστωτικών μετοχών συνέβαλαν στην ανάκαμψη από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +1.31%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.22%

CAC 40 (Παρίσι): +0.06%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.51%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.20%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.34%