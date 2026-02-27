Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,15% – Άνοδος στις ευρωαγορές

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 25,59 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo(+0,93%), της Alpha Bank (+0,45%) και της Aegean (+0,22%).

Η αγορά υποχωρεί ελαφρώς μετά από δύο ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 1,99%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.300,72 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,15%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,43%), της Εθνικής (-1,22%) και της Metlen (-0,85%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 45 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ (+4,05%) και Παϊρης (+3,85%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (-3,00%) και Lavipharm (-2,06%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές στη σημερινό ξεκίνημα των συναλλαγών με την προσοχή να είναι στραμμένη στα οικονομικά στοιχεία για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,45%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,57%, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,37% και ο γαλλικός CAC 0,19%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει κατά 0,40% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,31%.

