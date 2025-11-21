Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 1,16%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης (21.11.2025) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 18,15 εκατ. ευρώ. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.032,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,16% .

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο της χθεσινής υποχώρησης των δεικτών της Wall Street, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+0,44%) και του ΔΑΑ (+0,10%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-2,01%), της Πειραιώς (-1,97%), της Τιτάν (-1,95%),, της Elvalhalcor (-1,74%) και της Κύπρου (-1,73%).

Ανοδικά κινούνται 14 μετοχές, 72 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+1,44%) και Ιατρικό (+1,43%) , ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CPI (-6,04%) και Νάκας (-5,98%).