Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες για τον Γενικό Δείκτη – Αρνητικά πρόσημα και στις ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (16.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν όψει πτωτικών τάσεων και των ευρωπαϊκών αγορών, εν αναμονή της αυριανής συνεδρίασης της Fed και των αποφάσεών της για τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.049,62 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,40%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+0,72%), της Lamda Develoment (+0,42%) και της Τιτάν (+0,27%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,35%), της Elvalhalcor (-1,23%), της Πειραιώς (-1,13%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,12%).

Ανοδικά κινούνται 36 μετοχές, 39 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δάϊος Πλαστικά (+25,87%) και Λανακάμ (κ) (+7,50%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-2,00%) και Εβροφάρμα (-1,91%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες και την προσοχή στραμμένη στην αυριανή, πολυαναμενόμενη απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,13% στις 556,43 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου χάνει 0,18%, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,26% και ο γαλλικός CAC 40 0,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,13% και ο ισπανικός IBEX 35 0,57%.

Οι μετοχές των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών κατέγραψαν νωρίτερα πτώση περίπου 1%.