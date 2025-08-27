Χρηματιστήριο Αθηνών: Αρνητικά γύρισε ο Γενικός Δείκτης – Μικτά τα πρόσημα στις ευρωαγορές μετά το χθεσινό ξεπούλημα λόγω πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (27.8.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.063,22 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,62%, παρά το θετικό του πρόσημο στην αρχή της συνεδρίασης. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.086,21 μονάδες (+0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,79 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,34%), της Elvalhalcor (+1,11%), της Jumbo (+1,06%) και της Aktor (+0,92%).Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,42%), της Κύπρου (-2,03%), της Πειραιώς (-1,94%) και της Εθνικής (-1,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 4.284.542 και 2.040.918 μετοχές, αντιστοίχως.Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 15,12 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+10,00%) και Βογιατζόγλου Systems (+4,20%).Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-5,42%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-5,29%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, καθώς οι εξελίξεις από το μέτωπο της πολιτικής σκηνής της Γαλλίας, της κόντρας Τραμπ – Fed και των δασμών έκαναν ένα νέο βήμα προς την αβεβαιότητα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,21%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,22% ενώ ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,13%. Ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,47% στον απόηχο της χθεσινής αρνητικής συνεδρίασης (-1,6%). Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει πτώση 0,32% και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,30%.