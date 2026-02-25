Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε ανοδικά, με τζίρο στα 308,85 εκατ. ευρώ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 308,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.728.204 μετοχές
Στιγμιότυπο από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%. Ανέκαμψαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τίτλο της Metlen να υπεραποδίδει μετά τη συμφωνία με τη Shell.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.283,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.286,90 μονάδες (+1,23%), με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 308,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.728.204 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,25%), της Alpha Bank (+3,11%), της Πειραιώς (+3,05%), του ΟΤΕ (+2,22%) και της Optima Bank (+2,19%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,72%), της Elvalhalcor (-1,50%) και του ΟΠΑΠ (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.523.108 και 10.100.098 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 76,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 48,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 49 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+8,35%) και Metlen (+5,25%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-3,37%) και Χαϊδεμένος (-1,91%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,7000 +0,38%

ΚΥΠΡΟΥ :9,4000 +1,08%

METLEN: 36,9000 +5,25%

OPTIMA: 9,8100 +2,19%

ΤΙΤΑΝ: 54,0000 +0,19%

ALPHA BANK: 3,7190 +3,11%

AEGEAN AIRLINES: 14,0600 +1,30%

VIOHALCO: 15,0800 +1,62%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 35,7000 -0,22%

ΔΑΑ:11,4000 -0,26%

ΔΕΗ: 18,7200 +0,48%

COCA COLA HBC: 54,4000 -1,72%

ΕΛΠΕ: 9,0950 -0,05%

ELVALHALCOR: 4,6000 -1,50%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,9450 +1,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,09800 +0,50%

EUROBANK: 3,8800 +1,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -0,43%

MOTOR OIL: 36,2200 -0,49%

JUMBO: 26,1800 +1,87%

ΟΛΠ: 39,3500 +1,42%

ΟΠΑΠ: 15,4100 -1,15%

ΟΤΕ: 17,9900 +2,22%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,0500 +3,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7000 -0,41%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
59
50
49
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo