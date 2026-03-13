Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια πτώση για τον Γενικό Δείκτη – Αρνητικά πρόσημα και στην Ευρώπη

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (13.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της νέα ισχυρής ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.119,78 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,97 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+0,78%), της Εθνικής (+0,31%) και της Aegean Airlines (+0,17%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,03%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,77%), της ΔΕΗ (-1,49%) και της Τιτάν (-1,44%).

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 59 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+3,95%) και EINS (+3,28%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Unibios (-4,72%) και Ιντερτέκ (-3,64%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών και οδεύουν προς τη δεύτερη εβδομάδα απωλειών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι πληθωριστικές ανησυχίες επηρεάζουν τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,00% στις 592,87 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,93%, ο γερμανικός DAX κατά 1,12% και ο γαλλικός CAC κατά 1,25%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 1,20% και ο ισπανικός IBEX 35 1,40%.

Οι τράπεζες ήταν αυτές με τις μεγαλύτερες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 1,9%. Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί BP και Shell ήταν στο προσκήνιο καθώς οι τιμές του αργού κινούνται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στα 100,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού (WTI) στα 95,37 δολάρια το βαρέλι.