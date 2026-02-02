Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη – Στο πράσινο η Ευρώπη μετά το αρνητικό άνοιγμα

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (2.2.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων που προκαλεί το sell off στα πολύτιμα μέταλλα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.301,07 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,60%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 39,85 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,80%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+0,77%), της Coca Cola HBC (+0,74%) και του ΟΠΑΠ (+0,59%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,91%), της Metlen (-1,90%), της Elvalhalcor (-1,62%) και της Titan (-1,41%).

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 71 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (+3,38%) και Τζιρακιάν (+2,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Εβροφάρμα (-5,26%) και Orilina (-3,76%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες άρχισαν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η αυξημένη μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα έχουν επιβαρύνει το κλίμα, όμως συνέχισαν γύρισαν σε θετικά πρόσημα και αυτή την ώρα έχουν κινούνται ανοδικά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,64%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κινείται ανοδικά κατά 0,51%, ο γερμανικός DAX κατά 0,94% και ο γαλλικός CAC κατά 0,68%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κερδίζει 1,00% και ο ισπανικός IBEX 35 1,66%.