Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες μεταβολές στο ξεκίνημα της συνεδρίασης – Επιφυλακτικότητα και στην Ευρώπη ενόψει Fed

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (17.9.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ μικρά κέρδη σημειώνουν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, εν αναμονή των σημερινών αποφάσεων της Fed σχετικά με τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.028,26 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,24%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,29 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,20%), της Eurobank (+0,78%) και της Σαράντης (+0,73%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,42%), της Aktor (-1,00%) και του ΟΛΠ (-1,00%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 34 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Προοδευτική (+4,35%) και Νάκας (+3,03%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-29,14%) και Μουζάκης(κ) (-2,82%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Συγκρατημένα κέρδη σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,12% στις 551,45 μονάδες, αφότου χθες υποχώρησε σε χαμηλό μίας εβδομάδας. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου κερδίζει 0,11%, ο γερμανικός DAX 0,42% ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,10%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει επίσης πτώση 0,39% και ο ισπανικός IBEX 35 0,08%.

Οι μετοχές των εταιριών τεχνολογίας ήταν αυτές με τα μεγαλύτερα κέρδη, με τους τίτλους της SAP και της Prosus να ενισχύονται περίπου 2%.