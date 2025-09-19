Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,17%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (19.9.25) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτινάχθηκε στα 467,41 εκατ. ευρώ, που οφείλεται στην αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων λόγω της αναπροσαρμογής του δείκτη FTSE Russell, ενώ διακινήθηκαν 67.366.219 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.030,46 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.036,44 μονάδες (+0,46%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,06 μονάδες (-0,10%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης υποχώρησε σε ποσοστό 1,56%, από τις αρχές Σεπτεμβρίου σημειώνει μικρή άνοδο 0,43%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,16%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,46%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+5,78%), Viohalco (+2,30%), της Motor Oil (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+2,23%) και της Aktor (+2,12%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,18%), της Σαράντης (-2,21%), της Optima Bank (-2,01%), του ΟΤΕ (-1,30%) και της Metlen (-1,27%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Τράπεζα Κύπρου και η Alpha Bank διακινώντας 15.939.934 και 13.201.626 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Τράπεζα Κύπρου με 122,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 67,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,80%) και Elvalhalcor (+5,78%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,31%) και Mermeren (-4,35%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,1800 +2,12%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,7000 +2,67%

METLEN: 50,5000 -1,27%

OPTIMA: 8,2800 -2,01%

ΤΙΤΑΝ: 35,9000 -0,83%

ALPHA BANK: 3,3620 -0,53%

AEGEAN AIRLINES: 13,8800 +1,61%

VIOHALCO: 7,1200 +2,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0800 +0,87%

ΔΑΑ: 10,1400 +0,60%

ΔΕΗ: 14,0700 -0,42%

COCA COLA HBC: 41,8000 +1,01%

ΕΛΠΕ: 8,4950 +2,23%

ELVALHALCOR: 2,9300 +5,78%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,7050 -2,05%

ΕΥΔΑΠ: 7,0900 +0,14%

EUROBANK: 3,2600 +1,27%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4000 +1,37%

MOTOR OIL: 26,1800 +2,27%

JUMBO: 32,0400 +1,01%

ΟΛΠ: 42,6500 -3,18%

ΟΠΑΠ: 20,1600 +1,82%

ΟΤΕ: 16,6600 -1,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9080 +0,64%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -2,21%