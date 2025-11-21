Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,26% – Στα 203,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρά κέρδη έκλεισαν τελικά οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (21.11.2025) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν πτωτικά, με την αγορά να ακολουθεί το πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε στις 2.061,69 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,26%. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Coca Cola HBC, της Elvalhalcor και του ΔΑΑ.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.026,49 μονάδες (-1,45%). Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε μικρή άνοδο 0,11%, από τις αρχές Νοεμβρίου ενισχύεται σε ποσοστό 3,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,28%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 203,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.617.043 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,50%), του ΔΑΑ (+2,51%), της Elvalhalcor (+2,05%), της Coca cola HBC (+1,77%) και της Viohalco (+1,59%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-0,99%), της Σαράντης (-0,65%) και της Aegean Airlines (-0,59%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.289.464 και 5.180.939 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 31,11 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,38 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 46 μετοχές, 61 πτωτικά και17 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Alpha Trust Συμμετοχών (+6,09%) και Ιντερτέκ (+3,79%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trek Development (-7,07%) και Δρομέας (-4,05%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,2600 -0,32%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 -0,99%

METLEN: 42,8000 -009%

OPTIMA: 7,8000 +0,13%

ΤΙΤΑΝ: 43,5500 -0,11%

ALPHA BANK: 3,6020 -0,08%

AEGEAN AIRLINES: 13,5000 -0,59%

VIOHALCO: 10,2400 +1,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 24,1600 -0,33%

ΔΑΑ:10,2300 +2,51%

ΔΕΗ: 17,2200 +0,76%

COCA COLA HBC: 41,3200 +1,77%

ΕΛΠΕ: 8,3850 +0,42%

ELVALHALCOR: 3,2300 +2,05%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0450 +0,35%

ΕΥΔΑΠ: 7,0000 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,4000 +0,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1100 +0,71%

MOTOR OIL: 28,6000 -0,35%

JUMBO: 27,8600 +1,31%

ΟΛΠ: 39,9000 +3,50%

ΟΠΑΠ: 17,2000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 17,1200 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0000 -0,14%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2000 -0,65%