Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,58%, στα 350 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών σήμερα (25.8.25) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 350 εκατ. ευρώ, κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εκτοξεύθηκε στα 351,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.116,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,58%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.126,99 μονάδες (+1,10%). Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Elvalhalcor και της Metlen.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,21%), της Elvalhalcor (+3,42%), της Metlen (+3,30%), της Lamda Development (+2,87%), της Κύπρου (+2,86%) και της Aegean Airlines (+2,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,28%), της Eurobank (-1,27%), της Jumbo (-1,22%) και της Πειραιώς (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 51.359.557 και 6.228.871 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 189,98 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,18 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+14,97%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+10,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-6,45%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-6,45%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,6300 -0,26%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9000 +2,86%

METLEN: 54,7500 +3,30%

OPTIMA: 8,0400 +1,01%

ΤΙΤΑΝ: 38,3500 +0,52%

ALPHA BANK: 3,7790 +6,21%

AEGEAN AIRLINES: 14,9800 +2,60%

VIOHALCO: 6,7500 +1,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 +1,21%

ΔΑΑ: 11,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,6900 +0,27%

COCA COLA HBC: 45,4000 +0,18%

ΕΛΠΕ: 8,6700 -0,57%

ELVALHALCOR: 2,7250 +3,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7800 -0,16%

ΕΥΔΑΠ: 7,2300 -0,55%

EUROBANK: 3,4110 -1,27%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1600 +2,87%

MOTOR OIL: 26,2000 -0,76%

JUMBO: 30,7200 -1,22%

ΟΛΠ: 45,6500 +0,33%

ΟΠΑΠ: 19,3000 -2,28%

ΟΤΕ: 16,2000 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0620 -1,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0000 +2,46%