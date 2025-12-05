Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 0,67% – Στα 178,44 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (5.12.2025) κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 178,44 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.650.182 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines, του ΟΠΑΠ, των ΕΛΠΕ, της Optima Bank και της Εθνικής.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 1,04%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει σε ποσοστό 43,21%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.104,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+2,57%), του ΟΠΑΠ (+2,09%), των ΕΛΠΕ (+1,92%), της Optima Bank (+1,67%) και της Εθνικής (+1,56%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-0,75%), της Metlen (-0,47%) και της Τιτάν (-0,33%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.366.298 και 4.209.028 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 25,32 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,31 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 62 μετοχές, 44 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+9,78%) και Qualco Group (+5,05%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-3,03%) και Γενική Εμπορίου (-2,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,5700 +1,48%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9200 -0,75%

METLEN:42,5000 -0,47%

OPTIMA:7,9200 +1,67%

ΤΙΤΑΝ: 44,8000 -0,33%

ALPHA BANK: 3,4500 +0,17%

AEGEAN AIRLINES: 14,3600 +2,57%

VIOHALCO: 10,8800 +0,55%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,3600 +1,44%

ΔΑΑ:10,1100 +0,60%

ΔΕΗ: 17,6600 +0,11%

COCA COLA HBC:42,4000 +0,09%

ΕΛΠΕ: 8,5000 +1,92%

ELVALHALCOR: 3,3600 +0,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6600 +1,56%

ΕΥΔΑΠ: 7,4000 -0,13%

EUROBANK: 3,5250 +1,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,2500 +1,12%

MOTOR OIL: 29,9600 +1,22%

JUMBO: 27,6200 +0,07%

ΟΛΠ:41,6000 +0,48%

ΟΠΑΠ: 18,5800 +2,09%

ΟΤΕ: 17,4100 +0,29%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1720 +0,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9800 +1,25%